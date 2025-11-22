聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第７日の２１日、バドミントン女子ダブルスで、矢ケ部紋可（ゼンリンデータコム）、真衣（筑紫女学園大）組が金メダルを獲得した。

競泳の男子２００メートル自由形を茨隆太郎（ＳＭＢＣ日興証券）が制し、女子５０メートル平泳ぎの久保南（大日本ダイヤコンサルタント）は銀メダルを手にした。

◇

競泳の男子２００メートル自由形決勝で茨が１分５４秒７２をマークし、金メダルに輝いた。銀メダルを獲得した前日の４００メートル自由形に続き、今大会２個目のメダルで、通算２１個目。女子５０メートル平泳ぎは久保が３３秒８３で２位になった。男子２００メートル背泳ぎの金持義和（メルカリ）は４位だった。

スパート、作戦通り

前日はあと一歩届かなかった表彰台の頂点で、満開の笑顔を咲かせた。前回大会４冠を誇る茨が男子２００メートル自由形を制し、セレモニーでは会場に流れる君が代に合わせて手話を披露。「東京でメダルを取って、手話で国歌を歌うのが目標だった。客席の皆さんと歌えてうれしい」と感極まった様子で語った。

「初日で今までにないくらい緊張していた」という前日から、徐々に会場の雰囲気にも慣れ、この日は「リラックスして泳げた」。１５０メートルまではペースを上げすぎず、冷静にレースを進め、残り５０メートルでスパートをかけた。２位に１秒以上の差をつけてゴール。作戦通りの展開で、競泳日本に男女通じて今大会初めての金メダルをもたらした。

「きのうは息子が２歳の誕生日で、本当は金メダルを首にかけてあげたかった。１日遅れだけど、息子にかけたい」。最高のプレゼントになるはずだ。（岡花拓也）

◆久保 女子５０平「銀」

女子５０メートル平泳ぎの久保は、予選で３３秒７１をマークして自己ベストを更新すると、決勝も勢いそのままに力を発揮した。銀メダルを獲得した２９歳は「自国開催で緊張して怖い気持ちもあった。応援がとてもプラスになった」と喜んだ。大学生の時に一度は現役を退いたが、自国開催のデフリンピックに向けて２０２３年に復帰。「引退前より技術も体力も向上した」と充実ぶりを口にした。