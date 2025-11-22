©ABCテレビ

Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。11月22日（土）の放送から茨城県の旅がスタートする。

©ABCテレビ

水戸黄門の銅像が立つ茨城県水戸市にやって来たAぇ! group。地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から「ねばねば！天下分け目のライバル対決」というカードを引く。

メンバーを待っていたのは、納豆の妖精、“ねば～る君”。びよーんと伸びるおなじみのパフォーマンスで迎えてくれる。そんな彼には強力なライバルがいた。水戸市の公式キャラクター“みとちゃん”だ。実は、ねば～る君は非公認キャラクター。「納豆のキャラクターは２人も要らない」というねば～る君は果たし状を取り出し、「どちらが納豆を愛するキャラとして上なのか、勝負がしたい」という。そこで、「ねば～る君VSみとちゃんのライバル対決」をお手伝い！“真の納豆愛キャラクターNo.1”を決定する！

©ABCテレビ

公式キャラクターとして水戸市民から圧倒的な人気を誇る女の子、みとちゃんとご対面したAぇ! groupはねば～る君を応援するはずが、「カワイイ～」と、あっさりとみとちゃんに寝返る！？ すると、怒ったねば～る君が毒舌を吐きまくり…！

いよいよ、納豆愛キャラクターNo.1を決定する３本勝負がスタート。Aぇ! groupは小島健と佐野晶哉がねば～る君チーム、正門良規と末澤誠也がみとちゃんチームに分かれ、対戦。水戸発祥のゲーム、オセロ対決では、攻めるねば～る君チームに対し、みとちゃんチームが大ピンチに！ フリーズしたみとちゃんの手が震えだす！？ しかし、後半からはみとちゃんチームが猛反撃！ 白熱の勝負を制したのは…？

©ABCテレビ

納豆バルーンをチームで協力して割る障害物競走では、セコい必殺技を繰り出して勝利したねば～る君が末澤に呼び出されて…！？

最後は街角人気投票で対決！ はたして、真の納豆愛キャラクターNo.1はどちらなのか？

ABCテレビ「あっちこっちAぇ!」は、毎週土曜 深夜０時25分放送。TVerでも無料配信。