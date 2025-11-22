2025年11月20日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国のファストファッションECサイト「SHEIN（シーイン）」がフランスで不当競争の疑いにより起訴されたと報じた。

記事は、フランスの複数の業界協会が19日夜、SHEINのビジネスモデルはフランスの現行法に違反しているとして、同社を提訴したとの声明を発表したと紹介。この訴訟には小売チェーンMonoprix（モノプリ）や婦人服小売Promod（プロモード）を含む約100のブランドが参加して経済的損害の賠償を求めており、代理人の弁護士によると、賠償金額は数億ユーロ（1ユーロ＝約180円）に上る可能性があると伝えた。

一方で、SHEIN側は疑惑を否定しており、広報担当者が「当事者が建設的な対話よりも訴訟に出ることを選んだのは残念だ」と述べ、訴訟の目的がSHEINへのボイコットを呼び掛けることを狙っているとの見方を示したと紹介している。

記事はその上で、フランスにおけるSHEINをめぐる動きについて言及。まず、SHEINのプラットフォーム上で子どもの顔の特徴を持つポルノ人形や、鉈（なた）・メリケンサックなどの刺傷性武器と疑われる商品が見つかったとして当局の調査を受けていることを紹介した。

また、今年初めには欧州委員会がSHEINについて、虚偽の割引や誤解を招く情報などのマーケティング手法を用いており、EUの消費者保護法に違反していると警告したほか、批評家からはSHEINの世界的な積極的な事業拡大とマーケティング手法により、合成繊維を含む大量の安価な衣料品がヨーロッパ市場に流入するとともに、製造と輸送の過程で無視できない環境問題や社会的な分配の問題を引き起こしているとの批判が出ていることを伝えた。

さらに、今月5日にパリで同国初のSHEINポップアップストアが開店した際に抗議活動が起こり、現時点で同国内における追加出店計画が無期限延期状態にあるとも報じている。

記事によると、今年2〜7月のフランスにおけるSHEINの月間アクティブユーザーは平均2730万人に上るという。フランス議会は20日、SHEINなどのプラットフォームからのオンライン注文を対象とする、非EU諸国からの小額の小包に2ユーロの税金を課す法案を可決した。（編集・翻訳/川尻）