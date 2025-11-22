◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエール・レディース第2日（2025年11月21日 愛媛県 エリエールGC松山）

メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が首位タイから出て6バーディー、2ボギーの67をマークし、通算10アンダーで単独トップに立った。同ランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）が5オーバーで予選落ちして逆転の可能性がなくなり、年間女王に決まった。

スコアを4つ伸ばして首位でホールアウトした佐久間はギャラリーから「年間女王おめでとう」と声をかけられ、戴冠を知った。「実感が湧かない」と話し、インタビュー中は涙が頬を伝った。

やっとつかんだ4月のKKT杯バンテリン・レディースでのツアー初優勝が佐久間を年間女王に導いた。昨年まで2位が4回と、あと一歩届かなかった。「初優勝できたからこそ、今シーズンの結果がある」と話すように1勝が心を軽くした。「人は人、私は私って思えるようになった」と、メンタル面の成長が4勝を積み重ねる原動力だった。

今大会はトップで週末を迎える。「残り2日間は自分のプレーに集中したい」。年間女王になった佐久間は5勝目も逃さない。

▼神谷そら （女王を逃したことについては）特に何も気にしていない。自分のやってることに対して思ったより結果は出ていたので、びっくりな1年だった。（連勝なら逆転女王も、予選落ち）