髙橋海人×市川團十郎×RIEHATA『ベストアーティスト2025』で歌舞伎とヒップホップのコラボステージを披露

日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』が、11月29日に放送される。このたび19時からスタートする第二部のオープニングアクトパフォーマンスに参加する出演者が発表された。

オープニングアクトでは、歌舞伎とヒップホップの前代未聞のコラボステージをお届け。そのステージにKing & Prince高橋海人（「高」は、はしごだがが正式表記）、市川團十郎、世界的ダンサーRIEHATAの出演が決定した。

幼少期より続けるダンスを通して人とつながってきたKing & Prince高橋海人。デビュー後は、これまでの常識にとらわれずにグループの垣根を越えたコラボや、圧巻のダンスパフォーマンスを幾度となく披露してきた。

さらに、歌舞伎界から十三代目市川團十郎白猿が音楽番組に初登場。400年以上の歴史を持つ歌舞伎に、新しい表現を求め続け、東京2020オリンピック開会式や、海外公演など、進化を続ける歌舞伎界の風雲児・市川團十郎は日本の伝統・歌舞伎と、アメリカにルーツを持つヒップホップの融合で音楽の進化を見せたいという高橋海人の想いに賛同し、今回のコラボパフォーマンスが実現した。

ヒップホップ部分の振り付けを担当し、自らダンサーとしてもこのステージに参加するのはレディー・ガガのバックダンサーをはじめ、BTSの振り付けも手掛ける世界的ダンサーRIEHATA。

その他にも異色の経歴を持つラッパーBlumioや『東京2020パラリンピック』開会式・閉会式のパフォーマンスに参加したダンサー瑚、MAHO、梶本瑞希、そして佐渡を中心に国際的に活躍する太鼓芸能集団「鼓童」も高橋海人の想いに賛同しパフォーマンスに加わり、歌舞伎とヒップホップという前代未聞のコラボに挑む。

なお、11月22日22時54分には出演アーティスト第3弾が発表される。

■番組情報

日本テレビ『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」』

11/29（土）

第一部 15:55～16:55 ※関東ほかで放送

第二部 19:00～22:54

出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演アーティスト（五十音順）：Ado、家入レオ、Aぇ! group、m-flo、Omoinotake、木村カエラ、King & Prince、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、 HANA、Perfume、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE、M!LK

◇オープニングアクトパフォーマンス

高橋海人（King & Prince）

市川團十郎

RIEHATA

