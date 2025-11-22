¡Úºå¿À¡Û¥É¥é£±¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¼éÈ÷°ÌÃÖÌäÂê¡¡À¤ÂåºÇ¶¯¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎàËÜ¿¦á»°ÎÝ¤Ë¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ
à¶â¤ÎÍñá¤Ï¤É¤³¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤¬Æü¤ËÈ¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â£±²¯±ß¡Ü½ÐÍè¹â£µ£°£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£±£¶£°£°Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ä¶â³Û¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê·ÀÌó¶â¤Ï¡Ëº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·Á¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
àÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¦¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼á¤È¤·¤ÆÂÇ·â¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢Áá¤¯¤âµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¼éÈ÷°ÌÃÖ¤À¡£Î©ÀÐ¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎËÜ¿¦¤Ï»°ÎÝ¼ê¡£¤µ¤é¤Ë£²Ç¯½Õ¤Ë¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢£´Ç¯»þ¤Ë¤ÏÆóÎÝ¤â¼é¤ë¤Ê¤ÉàÆâÌîËüÇ½·¿á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºå¿À¤ÎÆâÌî¤Ï°ìÎÝ¡¦Âç»³¡¢ÆóÎÝ¡¦ÃæÌî¡¢»°ÎÝ¡¦º´Æ£µ±¤ÈÈ×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¡£²Ã¤¨¤ÆÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï½¢Ç¤Åö½é¤«¤éÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÀ©¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¸Íã¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Î©ÀÐ¼«¿È¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ê³°Ìî¼éÈ÷¤â¡Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÔÀ®»ö¾ð¤Ï¿ôÇ¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤ÎÂç»³¤ÏËÜÎÝÂÇ¿ô¤¬¿¤ÓÇº¤à¤Ê¤É¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â°ìÎÝ¼ê¤Î¸å·ÑÌäÂê¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á°Àî¤ä°úÂà¤·¤¿¸¶¸ý¤â°ìÎÝ¤Ë½¢¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÀìÇ¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢·ê¤òËä¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´Æ£µ±¤ÏËÜÎÝÂÇ¡õÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·â£²´§¤Ëµ±¤¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÌö¿Ê¡£¾ÍèÅª¤Ê£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Î©ÀÐ¤¬°ìÎÝ¤ä»°ÎÝ¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï³°Ìî¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤éàËÜ¿¦²óµ¢á¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¼ÂÎÏ¤ÇÆâÌî¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤Î¤«¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¸«¤É¤³¤í¤¬¿Ô¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë