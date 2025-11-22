¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎàÆ±Áë²ñá¡¡µåÃÄ£Ï£Â¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼ºÇ¸å¤ÎÂ£¤êÊª¡×
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£±Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µð¿Í¤äµå³¦£Ï£Â¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¬¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¯³¦¤äºâ³¦¡¢·ÝÇ½³¦¤Ê¤É¤«¤éÌ¾¤À¤¿¤ëÃøÌ¾¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¡×¤À¤±¤Ç³Æ³¦¤«¤éÌó£²£¸£°£°¿Í¡¢£²³¬ÀÊ¤Ç¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ª¤è¤½£¶£¸£°£°¿Í¡£¸á¸å¤Î¡Ö°ìÈÌ¤ÎÉô¡×¤Ç¤ÏÌó£²Ëü£²£¸£°£°¿Í¤¬»²Îó¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤òÊª¸ì¤ëÀ¹Âç¤Ê¼°Åµ¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤ò¡¢µð¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤äÀ¤Âå¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¸ß¤¤¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Êàµ¤¤Å¤á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¸å¤âµð¿Í·³¤¬Îò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¡Ø¿Íºà¡Ù¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤è¤Í¡£¸½Ìò¤Ç»ØÆ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Èµð¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬ºÇ¸å¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â£¤êÊª¤Ê¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¹£³£´Ç¯£±£²·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤é£Ï£Â¤¿¤Á¤¬£¹£°Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿àÂçÆ±Áë²ñá¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶¯¸Ç¤Ê·ëÂ«¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£