高市政権が初の経済対策をまとめたが、「責任ある」積極財政とは言い難い内容だ。

歳出を膨らませることに力点が置かれ、物価高を克服し、経済を強くすることにどうつながるかが見えにくい。

政府は、物価高への対応などを柱とする総合経済対策を閣議決定した。大型減税などを合わせた規模は２１・３兆円、民間支出などを含めると４２・８兆円とする。一般会計からの支出は１７・７兆円で、前年度の１３・９兆円を上回る。

トランプ米政権の高関税政策でサプライチェーン（供給網）が寸断される一方、中国は「経済的威圧」をやめようとしない。経済安全保障の観点から、生産網を強化することは急務である。

政府が、ＡＩ（人工知能）や半導体、造船などの分野で、官民連携の投資を迅速に進めるため、「危機管理投資」などに７・２兆円を計上したのは評価できる。防衛費の前倒しなどに１・７兆円を充てるのも妥当であろう。

問題は、効果の見極めと支援対象の絞り込みが不十分な、バラマキ的な内容が並んだことだ。コロナ禍前の補正予算は数兆円規模だった。経済危機の状況でもないのに、あまりにも過大である。

その象徴は「おこめ券」だ。一時しのぎにすぎず、かえって価格低下を遅らせるのではないか。

コメの価格を下げるために必要なのは、事実上の減反政策を見直し、農家の意欲を高めて大規模化などで増産を図ることだ。鈴木農相は増産方針を修正したが、これでは国民の納得を得られまい。

このほか、約４０００億円を投じ、子ども１人あたり２万円を給付するのも理解しがたい。子どもがいない低所得者層は置き去りで不公平感も高まるだろう。

富裕層にまで恩恵が及ぶ問題が指摘されてきた、電気・ガス代の補助も再開する。来年１〜３月の使用分について、１世帯あたり約７０００円を支援する。

緩やかな景気回復が続く今は、成長と財政再建を両立させるべき局面である。その認識がどう生かされているのか判然としない。

財政悪化に市場の懸念は強まっている。１ドル＝１５７円台まで円安が進み、長期金利は約１７年半ぶりに１・８％台まで上昇した。

食料品などの価格が高止まりしている原因は、過度な円安が大きい。人手不足で供給面の制約がある中、歳出を増やせば物価高を助長する恐れがある。根本的な解決策を怠り、対症療法を繰り返しては、国民の不満は収まるまい。