Snow ManÌÜ¹õÏ¡¤Î¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡×½Ð±é¤ò´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó à»Å»öÄÒ¤±á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£îÌÜ¹õÏ¡¤Î·ãÌ³¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ½ºî¤ÎÀ¤³¦Åª¥É¥é¥Þ¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò£±£¸Æü¤ËÈ¯É½¡£¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡×¥·¡¼¥º¥ó£±¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¼ç±é¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤À¡£Àï¹ñ»þÂåËö´ü¡¢¿¿ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë´ØÅì¤ÎÎÎ¼ç¤ÎµÈ°æ¸×±Ê¤é¤¬ÇÆ¸¢¤ò·ü¤±¤Æ¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÀï¹ñµðÊÔ¤Ç¡¢¡ÖÂè£·£¶²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×£±£¸ÉôÌç¡¢¡ÖÂè£¸£²²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×£´ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó£²¤ÇÌÜ¹õ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÏÂÃé¡Ê¤«¤º¤¿¤À¡ËÌò¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£²¤ÏÍèÇ¯£±·î¤«¤é¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤òÍ½Äê¡£ÍèÇ¯£±·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌÜ¹õ¤ò½ü¤¯£¸¿Í¤Ç°ì»þÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÌÜ¹õ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê»Å»ö¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶È³¦¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»£±Æ¤ËÀìÇ°¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯£¸·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¤òÈ¯É½¡£Åö»þ¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè£¹ÏÃ¤¬£±½µ±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ë¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤½¤ì£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÌÜ¹õ¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³èÆ°¤ÎÉñÂæ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¹õ¤Î¥·¡¼¥º¥ó£²½Ð±é¤Ï¸Ø¤é¤·¤¤¤·¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó£³¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢³¤³°¤ÎÂ¾¤Î»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó£²¤Î»£±Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁá·×¤¹¤®¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±ÌÜ¹õ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£