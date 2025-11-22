新日本プロレスのＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王者・ＹＯＨ（３７）が２１日、ＤＤＴの武知海青（２７）に同王座戦線への参入を呼びかけた。

矢野通、マスター・ワトと同王座を保持するＹＯＨは、来年１月４日東京ドーム大会でのタイトルマッチを熱望。２０日後楽園大会での菅林直樹会長への直訴が実り、年間最大興行で同王座をかけたトルネードランボーの開催が決定した。通常の６人タッグ戦でスタートし、１分毎に１チーム３選手が入場するルールで、参加チーム数は現状未定となっている。

取材に応じたＹＯＨは「アクションを起こした時から『盛大にぶちかまそうじゃないか』と言っていて。お祭りみたいな感じじゃないですか、ドームって。こういう試合形式になった以上、多ければ多いほどいいと思うので１０チーム、２０チーム出てきてほしいなと」と挑戦者を大胆に公募した。

あまりに多すぎると膨大な試合時間がかかってしまうが「そこは棚橋弘至の引退セレモニーを削るしかないですね」と、同大会で引退試合（ vs オカダ・カズチカ）を控える団体の社長をぞんざいに扱い始めた。

さらにこの日はＬＤＨ ＪＡＰＡＮ所属のダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーでもある武知が、来年１・４ドームに出場することも発表された。これを受けＹＯＨは「武知さんも社長とやりたいと言っていましたけど、すでにそこのカードは決まっていますからね。出れるところと言ったらここしかないと思うので、ＮＥＶＥＲシックスどう？ って感じです。あと２人（パートナーを）連れて来るべきだと思いますよ」とラブコールを送る。

すべての言動が自由過ぎる奇才からの「無差別なので、（団体の）ボーダーなんてないよと。俺と一緒にぶっぱなそうぜ」という呼びかけによって、ドーム決戦が風雲急を告げてきた。