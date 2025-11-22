キンプリ高橋海人×市川團十郎、歌舞伎とヒップホップのコラボステージ実現「ベストアーティスト2025」オープニングアクト出演者解禁
【モデルプレス＝2025/11/22】櫻井翔が総合司会を務める11月29日放送の日本テレビ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」（第1部・ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送／第2部：よる7時〜10時54分）より、オープニングアクトに参加する出演者が解禁された。
音楽の進化。歌舞伎とHIPHOP、前代未聞のコラボステージをベストアーティストのOPアクトパフォーマンスとしてお届け。そのステージにKing ＆ Prince高橋海人、市川團十郎、世界的ダンサーRIEHATAの出演が決定した。
幼少期より続けるダンスを通して人とつながってきた高橋。デビュー後は、これまでの常識にとらわれずにグループの垣根を越えたコラボや、圧巻のダンスパフォーマンスを幾度となく披露。さらに、歌舞伎界から十三代目市川團十郎白猿が音楽番組に初登場。400年以上の歴史を持つ歌舞伎に、新しい表現を求め続け、東京2020オリンピック開会式や、海外公演など、進化を続ける歌舞伎界の風雲児・市川團十郎は日本の伝統・歌舞伎と、アメリカにルーツを持つHIPHOPの融合で音楽の進化を見せたいという高橋人の想いに賛同し、今回のコラボパフォーマンスが実現した。
HIPHOP部分の振り付けを担当し、自らダンサーとしてもこのステージに参加するのはレディー・ガガのバックダンサーをはじめ、BTSの振り付けも手がける世界的ダンサーRIEHATA。その他にも異色の経歴を持つラッパーBlumioや東京2020パラリンピック開会式・閉会式のパフォーマンスに参加したダンサー瑚・MAHO・梶本瑞希、佐渡を中心に国際的に活躍する太鼓芸能集団「鼓童」も高橋の想いに賛同しパフォーマンスに加わり、歌舞伎とHIP HOPという前代未聞のコラボに挑む。（modelpress編集部）
「今回、歌舞伎とHIPHOPのコラボとして、ジャンルや文化などの垣根を越え、日本の文化を代表する表現の一つである歌舞伎で、團十郎さんと踊れるなんて、人生で本当にないことだと思います。このようなコラボレーションができることは、テレビの力だなと思っています」
Ado、家入レオ、Aぇ! group、m-flo、Omoinotake、木村カエラ、King ＆ Prince、Creepy Nuts、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、 HANA、Perfume、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLE、M!LK（※50音順）
高橋海人（King ＆ Prince）
市川團十郎
RIEHATA
