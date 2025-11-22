前ブルージェイズのスワンソンが現役引退を発表

米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、エリック・スワンソン投手が現役を引退すると発表した。かつてテオスカー・ヘルナンデス外野手（ドジャース）のトレード相手になったこともある右腕が、32歳で現役生活に幕を下ろす決断を下し、ファンや球団から惜別と感謝のメッセージが寄せられている。

引退を伝える画像では、ブルージェイズのユニフォームを着てマウンドに立つスワンソンの姿に「THANK YOU, ERIK（ありがとう、エリック）」の文字が大きく添えられた。合わせて投稿された20枚の写真には、子どもにファンサービスする写真が何枚もあり人柄がうかがえる。

ブルージェイズの公式インスタグラムは、画像とともに「素晴らしいキャリア、おめでとう、スワニー。クラブハウスと地域社会でしてくれた全てに感謝します。次の章でのあなたとご家族の幸せを願っています」とコメントを投稿し、長年の活躍と貢献に感謝を伝えた。これにはファンからも惜別のコメントが多数集まった。

「カナダはあなたが恋しくなるでしょう」

「スワニーを私の番組に迎えるのが大好きで、彼の投球を見るのが大好きだった！」

「いつだって彼のゾーンスプリッターが好きだった。珍しい球だとわかったよ」

「彼が好きだ、一流のやつだ。最高の幸運を！」

「別れを聞いて寂しいよ、エリック！おめでとう！」

「彼の幸運を祈るよ」

「エリック・スワンソンは今、殿堂入り資格があるね」

「スタンディングオベーション」

スワンソンは、2014年のドラフト8巡目（全体246位）でレンジャーズから指名されプロ入り。2019年にマリナーズでメジャーデビューし、2022年11月16日にテオスカー・ヘルナンデスとのトレードでアダム・マッコと共にブルージェイズへ移籍した。メジャー通算7年で通算246試合に登板。今季は6試合登板に終わり、6月23日に解雇されていた。



（THE ANSWER編集部）