６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。まな弟子の松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝は「お別れの言葉」で、ちょうど３３年前の１９９２年１１月２１日のドラフト会議で、４球団１位指名で競合の末、当たりくじを引き当ててくれた恩師に感謝の言葉をささげた。関係者の部、一般の部を合わせて約３万２４００人が来場し、別れを惜しんだ。

色鮮やかな花に囲まれて、柔和な笑みを浮かべる長嶋さんに、松井氏が語りかけた。「また監督に会えたような気がしてうれしいです」。一塁ベンチ裏、恩師の見守る前で数え切れないほどバットを振って鍛錬し、その成果をグラウンドで発揮してファンを熱狂させた東京ドーム。「お別れの言葉」を述べるのに、最もふさわしい場所だった。

お別れの会の開催が決まり、６月８日の告別式に続いて２度目の“弔辞”を依頼されてほどなく、奇跡に気づいた。この日は長嶋さんのゴッドハンドによって巨人の松井が誕生した１９９２年１１月２１日のドラフト会議からちょうど３３年。祭壇の場所を前もって確認すると、ヤンキースの伝説的選手である「ジョー・ディマジオになれ」と恩師に命じられて長年、守った本拠のセンターの定位置だった。「びっくりします。監督が合わせてくれたのではないですか。すごい偶然だなと思い、これは触れなくちゃいけない」と気持ちを込め、薄墨の筆ぺンで記したお別れの言葉に盛り込んだ。

６月４日に都内の自宅を弔問した際などは、１３年にそろって国民栄誉賞を授与されるにあたり長嶋さんに提案して、都内のテーラーで仕立ててもらった紺色のスーツだったが、この日は喪服に黒いネクタイを締めた。「ドラフトの日からちょうど３３年、自分の心の中にも区切りをつけないといけない日」と、告別式の弔辞では口にしなかった「ありがとうございます」との感謝の言葉を何度もささげ、服装でもけじめをつけた。

長嶋さんが死去してから、毎日のように会話をするようになったという。「監督だったらこういう時になんて言うかな、どういうふうに考えるかなって、自分の自然の思考回路になってきていて。これからも自分の心の中に長嶋茂雄がいて、ことあるごとに会話し、聞いて、答えを導いてほしいなと思います」。６月４日早朝の弔問後、「長嶋監督と生前、約束したこともあります」と言ったその答えは、これからも続く会話の先にある。

「引退して１０年以上たちますが、自分の野球人生の中でかけがえのない、一番大きな存在。やっぱり、自分の最も愛する人なのではないかなと思います」。松井氏にとって最愛の人、長嶋さんは心の中で永久に不滅である。（阿見 俊輔）