◆大相撲九州場所１３日目（２１日・福岡国際センター）

２場所連続優勝を狙う横綱・大の里が関脇・安青錦を寄り切った。２敗同士の対決で横綱の威厳を保ち、ウクライナ出身の新鋭との対戦成績を３戦全勝とした。横綱・豊昇龍も大関・琴桜を寄り切り、２敗を守った。西前頭１４枚目・時疾風は東同５枚目・義ノ富士に寄り切られ４敗に後退。優勝争いは大の里、豊昇龍が２敗で並び、安青錦が１差で追う形となった。

大の里が、安青錦との２敗対決を制した。立ち合いはもろ手で当たるが突き放せず。左上手を許して投げを打たれたが、構わず前進。体を預けて寄り切った。横綱も腹ばいに倒れ込んだが、物言いはつかず。「体を寄せて前に出られたので（勝った）自信は少しあった」。前頭部には砂がつき、左肘や胸の左部分には赤く擦り傷。約３秒の短い勝負ながら激闘を物語った。

高田川審判長（元関脇・安芸乃島）は「（物言いは）付けようがない。（安青錦は）飛んでいるし、吹っ飛ばしたからね」と説明。安青錦の挑戦を三たびはね返した。今回はまわしを許し、「相手も考えてきた。でも、しっかり対応できた」と冷静に対処。大関を狙うウクライナ出身の新鋭の前に、横綱が壁として立ちはだかった。

目指すは２場所連続の賜杯。２敗のトップで豊昇龍とともに両横綱が並走する。大の里は「目の前の一番に精一杯、集中する。まだ２番ある」。一年納めの本場所で静かにラストスパートに入った。（山田 豊）