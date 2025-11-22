令和の怪物を目指す―。巨人からドラフト２位で指名を受けた早大の田和廉投手（２２）が２１日、東京・文京区のホテルで契約金７０００万円、年俸１２００万円で仮契約した。背番号は「３０」に決定した。かつて剛球で打者をねじ伏せ「昭和の怪物」の異名を取った江川卓も背負った栄光の番号。最速１５２キロを誇る田和が剛腕の系譜を継承し、１年目からフル回転することを誓った。

押し寄せる責任感に、表情を引き締めた。田和は球団から与えられた背番号に、期待を感じた。契約金７０００万円、年俸１２００万円で仮契約を結び、背番号は「３０」に決まった。昭和の怪物として名をはせた江川卓がつけていた番号に「そういう番号をいただいたので、それに見合った投球をしたい。江川さんに追いついて、追い越していかなければならない」と目標を掲げた。

江川は伸びのある直球にカーブを操り、２度の最多勝を含む１３５勝を挙げた伝説的右腕。自身と同じ東京六大学野球の法大出身とあって、田和も早大ＯＢなどから「江川さんはすごかった」と何度も聞かされていたという。「本当に江川さんという名前はそう簡単には越せない」と足元を見つつ「結果で証明していくしかない。江川さんという偉大な方の番号を背負い続けるかもしれないので、引退する時にジャイアンツの３０番といえば『田和と江川さん』となれば」と思い描いた。

スリークォーターのフォームから繰り出す直球は最速１５２キロを誇り、球速の違う２種類のシンカーなど緩急を駆使して打者を打ち取る本格派右腕。早大では主に救援、抑えを担ったが、水野雄仁編成本部長は「先発にリリーフに、もうどこでも行ってほしい」と期待をかけた。田和も「投げられる場所を自分で見つけていかないと。１軍のマウンドで１年目からしっかり投げて、ジャイアンツの日本一に貢献できれば」と仕事場を勝ち取る。

この日は東京Ｄで、長嶋茂雄さんのお別れの会が開かれた。かつて「勝つ！勝つ！勝〜つ！」と名言を残したレジェンドの節目に際し、「やっぱり勝たないと自分含め評価していただけないし、勝ってこそのジャイアンツ」と球団の重みを実感する。「勝利という形で、ジャイアンツの歴史の中で自分たちもその上を歩きながら、新しい道も切り開いていければ」。全身全霊の投球で「令和の怪物」の異名を得る。（臼井 恭香）