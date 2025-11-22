◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 第２日（２１日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）

９位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、１ダブルボギーで連日の６８をマークし、通算４アンダーで、トップと３打差の６位に順位を上げた。「すごく手応えはあった。あと２日、しっかり自分のプラン通りやりたい。今日はできた。ここからいろんな要素も絡み合ってくるなかで、自分を試す絶好の機会かなと思う」。過去１４度の出場でトップ１０は２度だけの苦手コースで、２位だった２００８年大会に並ぶ自己最高位で決勝ラウンドに進んだ。

１番で第２打を２メートルにつけてバーディー発進。１３番では５０センチにからめ、１６番では１・８メートルに運んでスコアを６アンダーまで伸ばし一時は首位を捉えたが、ピンが右に切られた１７番パー３で後退した。第１打をグリーン左に曲げ、３オン２パットのダブルボギーを喫した。「左に乗せて２パットで行きたいと思ったけど、思ったより左に行ってしまった。ボギーには抑えられた状況だった」と振り返った。

この２日間、フェニックス攻略を満喫している。「昨日より少しショットも良くなったし、本当に楽しい。このコースにどうやって合わせていくか。ねじ伏せるというよりも、１ホール１ホールを自分なりに攻めていくというところが、難しいコースだなと改めて思うんだけど、やっぱり楽しい」。浮かべる笑顔に充実感がにじんだ。

「あと３６ホールを楽しみたい。なんならもっとやりたい。先週や先々週と自分のゴルフを変えて組み立てていくことは、すごく面白い」。１２月には米ツアー予選会に挑む。３日目はともに米下部ツアーからレギュラーツアーへの昇格を決めた平田憲聖（エレコム）とニール・シプリー（米国）と同組になった。今季初優勝が見える位置で、週末を迎える。