NY株式21日（NY時間14:22）（日本時間04:22）
ダウ平均　　　46551.78（+799.52　+1.75%）
ナスダック　　　22525.34（+447.29　+2.03%）
CME日経平均先物　48970（大証終比：+190　+0.39%）

欧州株式21日終値
英FT100　 9539.71（+12.06　+0.13%）
独DAX　 23091.87（-186.98　-0.80%）
仏CAC40　 7982.65（+1.58　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.527（-0.006）
10年債　 　4.073（-0.012）
30年債　 　4.722（-0.001）
期待インフレ率　 　2.254（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.703（-0.013）
英　国　　4.546（-0.040）
カナダ　　3.210（-0.013）
豪　州　　4.462（-0.005）
日　本　　1.772（-0.045）

NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝58.11（-0.89　-1.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4085.00（+25.00　+0.62%）

ビットコイン（ドル）
84824.69（-2380.57　-2.73%）
（円建・参考値）
1327万6760円（-372607　-2.73%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ