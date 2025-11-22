ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７９９ドル高 ナスダックも２％の大幅高
NY株式21日（NY時間14:22）（日本時間04:22）
ダウ平均 46551.78（+799.52 +1.75%）
ナスダック 22525.34（+447.29 +2.03%）
CME日経平均先物 48970（大証終比：+190 +0.39%）
欧州株式21日終値
英FT100 9539.71（+12.06 +0.13%）
独DAX 23091.87（-186.98 -0.80%）
仏CAC40 7982.65（+1.58 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.527（-0.006）
10年債 4.073（-0.012）
30年債 4.722（-0.001）
期待インフレ率 2.254（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（-0.013）
英 国 4.546（-0.040）
カナダ 3.210（-0.013）
豪 州 4.462（-0.005）
日 本 1.772（-0.045）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝58.11（-0.89 -1.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4085.00（+25.00 +0.62%）
ビットコイン（ドル）
84824.69（-2380.57 -2.73%）
（円建・参考値）
1327万6760円（-372607 -2.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46551.78（+799.52 +1.75%）
ナスダック 22525.34（+447.29 +2.03%）
CME日経平均先物 48970（大証終比：+190 +0.39%）
欧州株式21日終値
英FT100 9539.71（+12.06 +0.13%）
独DAX 23091.87（-186.98 -0.80%）
仏CAC40 7982.65（+1.58 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.527（-0.006）
10年債 4.073（-0.012）
30年債 4.722（-0.001）
期待インフレ率 2.254（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（-0.013）
英 国 4.546（-0.040）
カナダ 3.210（-0.013）
豪 州 4.462（-0.005）
日 本 1.772（-0.045）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝58.11（-0.89 -1.51%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4085.00（+25.00 +0.62%）
ビットコイン（ドル）
84824.69（-2380.57 -2.73%）
（円建・参考値）
1327万6760円（-372607 -2.73%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ