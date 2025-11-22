ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」は勝負の5日目、準優を迎える。注目は12Rだ。

4日目12Rで砂長との直接対決を制した中村泰が予選トップ通過。「（準優から）あと2回、逃げたいですね」と気合も入ってきた。足は問題なし。スタートに集中して逃げるのみ。総合力で力強さある足の藤原が全速戦で挑む。もちろん竹下の2コース差しも好勝負だ。カド位置から田中が一発狙う。

＜1＞中村泰平 スタートだけですね。道中は追い上げが利いたし足は悪くないです。エンジンの点検だけはしておきます。

＜2＞竹下大樹 良かった。行き足も良かったし、行かれる感じもなかった。乗り心地も問題ない。

＜3＞藤原仙二 足はいい。伸びだけでなく出足も十分。スタートもしっかり集中して行けば大丈夫。

＜4＞田中駿兵 試運転での伸びは変わらないけど、レースに行くと乗り心地からいいし、レース足がある。

＜5＞大場恒季 伸びは弱い。どっちかいうと出足、ターン回り系かな。

＜6＞中島秀治 悪くはないけど、ここという特徴はないですね。負けて悔しいので練習します。