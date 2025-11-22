¡ÚÁêËÐ¡Û²Äµ®¡¡½ø¥Î¸ý¢ª½øÆóÃÊ¢ª»°ÃÊÌÜ¤È3¾ì½êÏ¢Â³V¡¡¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç¤ÏËÌÀÄË²°ÊÍè4¿ÍÌÜ
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê13ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Åì»°ÃÊÌÜ31ËçÌÜ¤Î²Äµ®¤¬ÀéÂåÍë»³¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÀ©¤·7ÀïÁ´¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Î½ø¥Î¸ý¤«¤é½øÆóÃÊ¡¢»°ÃÊÌÜ¤È3¾ì½êÏ¢Â³V¡£¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç¤ÏËÌÀÄË²°ÊÍè¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ê¹¤¯¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Éô²°¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¡Ë¤é¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡ÖÀè¾ì½ê¤è¤ê¡¢Åê¤²¤Æ¤«¤é²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ²Äµ®¡Ê¤«¤¡áËÜÌ¾²Äµ®½¨ÂÀ¡ËÅì31ËçÌÜ¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô½Ð¿È¡¢ÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡£ÀÐÀî¡¦¶âÂô³Ø±¡¹â¡Ê¸½¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¹â¡Ë¡½¶âÂô³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢25Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½ø¥Î¸ýÍ¥¾¡¡¢½©¾ì½ê¤Ç½øÆóÃÊÍ¥¾¡¡£ÆÀ°Õ¤Ïº¸»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë90¡¢139¥¥í¡£23ºÐ¡£