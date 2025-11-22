「せっかくのチャンスを無駄に」「オーストリアを何度も苦しめた」対戦国メディアの日本評。指揮官は感銘「間違いなく最高のチームだった」【U-17W杯】
ベスト８で大会を去ることになった。カタールで開催されているU-17ワールドカップで、日本は準々決勝でオーストリアと対戦。０−１で敗れた。
チャンスの数では日本の方が上回っていた。だが、そのいずれも仕留め切れなかった。一方のオーストリアは、49分にショートコーナーからヨハネス・モーザーの鋭い一撃で先制に成功。虎の子の１点を最後まで守り抜いた。
オーストリアの各メディアがこの一戦を速報。『Kronen Zeitung』は「オーストリア代表は日本に“Sayonara”を告げる！」と報じれば、『Die Presse』は「U-17チームは４強入りを果たし、その成功物語に新たな一章を加えた。準々決勝で日本を１−０で破り、2007年のU-20以来、初めてワールドカップの決勝トーナメントで準決勝に進出した」と伝える。
『Die Presse』は決勝弾のモーザーについて「カタールでの大会通算６点目だ」とし、日本の戦いぶりにも言及。「攻勢を強めたが、オーストリアの精力的な守備陣を崩すのに苦労し、せっかくのチャンスを無駄にしてしまう」などと記す。
「日本は序盤から試合を支配し、素早いショートパスを駆使してオーストリアを何度も苦しめた」と報じたのは『Kleine Zeitung』だ。「守備陣は時折、不安定さを見せ、ゴールキーパーのダニエル・ポッシュは何度も決定的なセーブを強いられた」と続ける。
同メディアによれば、ヘルマン・シュタードラー監督は、日本のパフォーマンスに感銘を受けたという。指揮官は「これまで対戦したなかで、間違いなく最高のチームだった」と評した。キャプテンのヤコブ・ポコルニーも「これほど強いチームと対戦したのは初めてだよ」と同調する。
両者とも日本をリスペクトしつつ、「序盤は深刻な問題に直面したが、それでも何とか持ちこたえた。選手たちを本当に誇りに思う」（シュタードラー監督）、「見事な守備を見せたし、言葉では言い表わせないほど素晴らしい気分だ」（ポコルニー）と、それぞれ勝利を喜んだ。
ベスト４に駒を進めたオーストリアは、準々決勝でブルキナファソを１−０で下したイタリアと決勝進出を懸けて激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
