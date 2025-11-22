福田雄一監督、CLASS SEVEN大東立樹は小学生の時から「ぶっちゃけそのまま」成長ぶり絶賛「可愛いまま育った」【サムシング・ロッテン！】
【モデルプレス＝2025/11/22】CLASS SEVENの大東立樹が11月22日、都内で開催されたミュージカル「サムシング・ロッテン！」楽曲披露取材会・囲み取材に出席。同作の演出を手がけている福田雄一監督から絶賛される場面があった。
【写真】大東立樹、元HKT美女と見つめ合い
同作でナイジェル役を演じる大東。作中の好きなキャラクターを問われると、「達夫さん！」と横山達夫の名前を挙げた大東。福田雄一監督は「みんな好き！達夫は少年とかに大人気だから！」と共感した。
続けて大東は、「稽古場に来てお会いするじゃないですか。すごく優しくお話してくださって、自主練とかされてるのにも関わらず、もうすごい真摯に。人柄の良さがステージにも出てます」と横山について熱弁。
福田監督は、「福田組ってミュージカルは、普段絶対ミュージカルをやんない人たちが来たりするんです。小栗旬とかムロツヨシとか、勝地涼とか。だから歌が上手くないんですよ」と前置きしつつ、「それをいつも（横山が）徹底的にトレーニングするの。だからみんなミュージカル初体験で来た人は毎日達夫にべったり」と横山の役割について解説した。
また、福田監督は、大東について「りっきー（大東）は皆さん多分ご存知だと思うんですけど、小学生の時から知ってて。なぜかというと響志の弟の役だったからです」とミュージカル「ピーター・パン」で福田監督の息子・響志と大東が兄弟役だったことを回顧。そのため、現在も“りっきー”のあだ名で呼んでいるそうで、福田監督は「さっき聞いたら響志のパパから（印象が）あまり変わらないらしいんで、とりあえずそんな感じの関係」と現在も変わらない関係性を明かした。
ミュージカル「ピーター・パン」当時の大東については「すごい可愛いげのあるキャラクターだったんです」と懐かしんだ福田監督。そして「今回りっきーが来てくれるってなった時にどんな感じになっているのかなって思ったらぶっちゃけそのままだった。可愛いまま育ったんだなと思って、だいぶいい育ち方をしたなと思って」と大東について絶賛し、今回のナイジェル役についても「めちゃめちゃ可愛くて…」「りっきーにぴったり！」と太鼓判を押していた。
本作は、ブロードウェイで2015年に初演され、トニー賞で1部門受賞・9部門ノミネートを果たしたヒット・コメディ。シェイクスピア作品をはじめとするミュージカルや演劇の名作たちを大胆にパロディにしながらも、演劇への愛と情熱を詰め込んだ作品として、世界中の舞台ファンを魅了した。再演となる2025年版は、引き続き福田監督が演出を手がけている。（modelpress編集部）
