きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って買い戻しが出ており、１．３０ドル台後半に下げ渋っている。下向きの流れは続いており、本日も一時１．３０４０ドル近辺まで下落していたものの、１．３０ドル台は維持されている格好。ただ、上値は重い。一方、ポンド円は戻り売りに押されており、２０４円台前半まで下落する場面もみられていた。ドル円の下落と伴に円ショートの調整が出ているようだ。



この日発表になっていた、英小売売上高や英ＰＭＩといった英経済指標は全般的に弱い内容となっていたが、来週の予算案の発表を控えて、景気の先行きへの不透明感が広まる中、英経済は拡大に苦戦していることが示されていた。



リーブス英財務相が来週秋季予算案を公表するが、所得税増税は断念との報道もあったものの、予算案は景気の先行きへの重荷となる可能性が高いと見られており、「ポンド売りが正しいトレードになる」との見方も出ている。「どうしても回避できない結論は、景気を収縮させる方向になるということだ」という。



