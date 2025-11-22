（NY時間13:57）（日本時間03:57）

エヌビディア＜NVDA＞ 182.62（+1.98 +1.10%）



先ほどからエヌビディア＜NVDA＞に買いが入っており、全体相場も押し上げている。トランプ政権がエヌビディア製のＨ２００型ＡＩチップを中国に売却する案を検討していると伝わっている。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。



米政府当局者は、同チップを中国に販売することを認めるかついて、初期段階の協議を行っているという。もし認められれば、半導体輸出規制に関するトランプ政権時代の従来の公的立場から大きく転換することになり、中国への譲歩と受け止められる可能性もある。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト