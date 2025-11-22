ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６１１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式21日（NY時間13:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 46363.62（+611.36 +1.33%）
ナスダック 22265.82（+187.77 +0.83%）
CME日経平均先物 48755（大証終比：-25 -0.05%）
欧州株式21日終値
英FT100 9539.71（+12.06 +0.13%）
独DAX 23091.87（-186.98 -0.80%）
仏CAC40 7982.65（+1.58 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.529（-0.004）
10年債 4.077（-0.008）
30年債 4.724（+0.001）
期待インフレ率 2.255（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（-0.013）
英 国 4.546（-0.040）
カナダ 3.218（-0.005）
豪 州 4.462（-0.005）
日 本 1.772（-0.045）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝57.78（-1.22 -2.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4088.00（+28.00 +0.69%）
ビットコイン（ドル）
84271.38（-2933.88 -3.36%）
（円建・参考値）
1319万3527円（-459328 -3.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
