NY株式21日（NY時間13:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　46363.62（+611.36　+1.33%）
ナスダック　　　22265.82（+187.77　+0.83%）
CME日経平均先物　48755（大証終比：-25　-0.05%）

欧州株式21日終値
英FT100　 9539.71（+12.06　+0.13%）
独DAX　 23091.87（-186.98　-0.80%）
仏CAC40　 7982.65（+1.58　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.529（-0.004）
10年債　 　4.077（-0.008）
30年債　 　4.724（+0.001）
期待インフレ率　 　2.255（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.703（-0.013）
英　国　　4.546（-0.040）
カナダ　　3.218（-0.005）
豪　州　　4.462（-0.005）
日　本　　1.772（-0.045）

NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝57.78（-1.22　-2.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4088.00（+28.00　+0.69%）

ビットコイン（ドル）
84271.38（-2933.88　-3.36%）
（円建・参考値）
1319万3527円（-459328　-3.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ