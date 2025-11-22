【ユニクロのチノパン】こう穿けばいいのか！ おしゃれさんお手本♡「着回しコーデ」

カジュアルにもきれいめにもマッチしそうな【ユニクロ】のチノパンは、スタイリングの強い味方。でも、どんなふうに着れば今っぽく決まるのか迷ってしまうことも……。そこで参考にしてほしいのが、おしゃれさんの実例。ユニクロアイテムを使った大人の着こなしを発信する@mhi_7746さんの「着回しコーデ」をお手本に、いつものパンツコーデをアップデートしてみて。

カジュアルなのにきれい見え

【ユニクロ】「コットンチノパンツ」\1,990（税込・セール価格）

オーソドックスな、ややハイライズのウエストとゆるやかなテーパードシルエットに「フィット感のあるヒップまわり」（公式サイトより）のバランスが絶妙なチノパンツ。カジュアルな風合いのコットンツイル素材ながら、センタプレスのライン入りできれい見えも叶えてくれそうです。

ゆったりメンズライクコーデを上品に着こなす

@mhi_7746さんが「素材、色味が上品高見え」と評価するこのチノパンなら、王道カジュアルコーデも上品な仕上がりに。オーバーサイズのデニムシャツとスニーカーを合わせたメンズライクな着こなしも、Tシャツをタックインしてハイライズなウエストを見せることでスタイルアップ。全体のカラーをブルー・ブラウンの2色に絞っているのも、おしゃれに見せるテクニックです。

トレンドの赤を大人っぽくなじませて

今年のトレンドカラーのひとつである赤は、印象的な色だけに着こなしが難しく感じることも。そんなときこそ上品カジュアルなチノパンを選べば、気負わずおしゃれなスタイリングが作れそうです。暖色系のブラウンは、赤いアイテムとも好相性。インナーの白Tシャツをチラ見せすることで、赤～ブラウンのなじみのよいスタイリングに奥行きが生まれます。

ポロカーデとのシンプルコーデはバランスが肝心

春夏から人気継続中のポロカーデは、ニットトップスの上品さとポロシャツのカジュアルさを両立した大人にぴったりのアイテム。カーディガンとチノパンの組み合わせは、シンプルなだけにサイズ感を意識することが重要。トップスはコンパクトに、パンツは気持ちゆったりめにすることで、今年らしいバランスでスタイルアップが狙えるはず。足元をローファーで重めにして、さらにグッドバランスに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N