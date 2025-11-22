NY株式21日（NY時間12:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　46467.85（+715.59　+1.55%）
ナスダック　　　22316.75（+238.70　+1.06%）
CME日経平均先物　48830（大証終比：+50　+0.10%）

欧州株式21日終値
英FT100　 9539.71（+12.06　+0.13%）
独DAX　 23091.87（-186.98　-0.80%）
仏CAC40　 7982.65（+1.58　+0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.531（-0.002）
10年債　 　4.081（-0.004）
30年債　 　4.725（+0.002）
期待インフレ率　 　2.255（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.703（-0.013）
英　国　　4.546（-0.040）
カナダ　　3.219（-0.004）
豪　州　　4.462（-0.005）
日　本　　1.772（-0.045）

NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝57.88（-1.12　-1.90%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4092.20（+32.20　+0.79%）

ビットコイン（ドル）
85209.69（-1995.57　-2.29%）
（円建・参考値）
1334万0429円（-312426　-2.29%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ