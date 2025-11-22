ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は７１５ドル高 ナスダックも再び大幅高に
NY株式21日（NY時間12:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 46467.85（+715.59 +1.55%）
ナスダック 22316.75（+238.70 +1.06%）
CME日経平均先物 48830（大証終比：+50 +0.10%）
欧州株式21日終値
英FT100 9539.71（+12.06 +0.13%）
独DAX 23091.87（-186.98 -0.80%）
仏CAC40 7982.65（+1.58 +0.02%）
米国債利回り
2年債 3.531（-0.002）
10年債 4.081（-0.004）
30年債 4.725（+0.002）
期待インフレ率 2.255（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（-0.013）
英 国 4.546（-0.040）
カナダ 3.219（-0.004）
豪 州 4.462（-0.005）
日 本 1.772（-0.045）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝57.88（-1.12 -1.90%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4092.20（+32.20 +0.79%）
ビットコイン（ドル）
85209.69（-1995.57 -2.29%）
（円建・参考値）
1334万0429円（-312426 -2.29%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
