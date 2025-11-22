柏崎刈羽原発をめぐり、新潟県知事が再稼働の容認を発表しました。知事の判断を前に、私たちは再稼働を目指す原発の内部に入り「原発のいま」を取材しました。

■知事「新潟県としては了解することとしたい」

21日午後4時。

新潟県 花角知事

「6号炉、7号炉の再稼働の国の方針について、新潟県としては了解することとしたいと思います」

新潟県の花角知事が発表したのは、東京電力の柏崎刈羽原発再稼働の容認です。

国は、電力の安定供給や脱炭素のため原発の最大限活用が必要不可欠としていますが、福島第一原発の事故から1年後の2012年3月以降、すべての原子炉が停止状態に。

再稼働すれば、福島第一原発の事故後、東京電力の原発としては初めてとなります。

私たちは、その原発内部を取材しました。

■原子炉には…すでに872体の核燃料が

中に入ると…。

東京電力広報部 白木孝一郎氏

「目の前にある壁の向こうに原子炉があります」

原子炉の中には、すでに872体の核燃料が装てんされているといいます。

東京電力広報部 白木孝一郎氏

「技術的な準備は整っているという状況です」

2011年には、福島第一原発で水素爆発が発生する事故もありましたが、その対策も。

東京電力広報部 白木孝一郎氏

「水素を処理する設備を設けています」

水素が発生した際、酸素と結合させて水蒸気に戻すことで爆発を防げるといいます。ほかにも万が一、事故が起きた場合に、放出される放射性物質を約1000分の1に軽減する設備などを導入しています。

再稼働に向けて進み始めた柏崎刈羽原発。つくられる電力は実は新潟県には送られず、主に関東で使われることになります。

■雪や土砂崩れ…避難道路に地元から懸念の声

地元の住民からは、もしものときの避難について懸念の声も。

原発から数キロの場所で手芸店を営む石原さん。

原発から数キロで店経営 石原政人さん

「想定外のことが起きるので渋滞は避けられない」

さらにその場所では、3年前の2022年に大雪となり、周辺の道路は大渋滞になりました。

原発から数キロで店経営 石原政人さん

「雪が降れば（避難は）ちょっと難しいでしょうね。柏崎方面は全く動かない状態」

また、避難道路の一部には土砂崩れが多発するというエリアも。

地元住民

「（稼働すれば）経済的によくなるんでしょうけども、動けば動いたで心配なところもあるし。どっちともいえないですよね」

国は今後、除雪の体制を強化するほか、避難道路の整備を国費で行うとしています。

■「地元の同意」は？ 再来月にも原発再稼働か

新潟県が行った県民の意識調査では「再稼働の条件は整っていない」と答えたのが6割（「どちらかといえば」を含む）に上る中で示された、再稼働容認の判断。

来月開会する県議会で信任が得られれば、政府と東京電力に正式に「地元の同意」を伝える方針で、早ければ再来月にも再稼働する可能性があります。

