◇ノルディックスキーW杯 ジャンプ混合団体第1戦（2025年11月21日 ノルウェー・リレハンメル ヒルサイズ＝HS140メートル）

ミラノ・コルティナ冬季五輪シーズンのジャンプW杯が混合団体で開幕し、小林陵侑（29＝チームROY）、二階堂蓮（24＝日本ビール）、伊藤有希（31＝土屋ホーム）、丸山希（27＝北野建設）の日本が合計1034.0点で優勝を飾った。2位はスロベニアで1025.1点、3位はオーストリアで1023.9点だった。

日本のW杯混合団体での優勝は高梨沙羅、伊藤、伊東大貴、竹内択で臨んだ2013年12月6日（リレハンメル）以来12シーズンぶり。20〜21年シーズンのW杯種目復活後は初めてとなった。日本は10月のサマーGP最終戦（ドイツ・クリンゲンタール）で丸山、二階堂、高梨、小林で優勝していた。

丸山、二階堂、伊藤、小林のオーダーで臨んだ日本は1回目を終えて519.2点で、2位スロベニアに15.4点差の首位。1人目にサマーGP女子総合優勝の丸山が128メートルを飛んでトップに立つと、二階堂が134.5メートルのビッグジャンプを見せ、伊藤も129メートル、小林も134メートルで続いた。

2回目では丸山が134.5メートルと飛距離を伸ばしたが、ニカ・プレブツが136.5メートルを飛んだスロベニアに1.4点差に縮められたた。それでも二階堂が127メートル、伊藤が132.5メートルで首位をキープ。アンカー小林が133メートルで逃げ切った。

22日には男女ともにラージヒルで個人第1戦が行われる。