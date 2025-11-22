À¾Éð¤¬7Ç¯¤Ö¤êV¤ØÂç·¿Êä¶¯¡ªÂæÏÑ¤Î¼çË¤¡¦ÎÓ°Â²Ä¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡¡ºò½©¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×ÆüËÜÀï¤ÇÆÃÂçÃÆ
¡¡À¾Éð¤¬Íèµ¨¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¡¦Åý°ì¤ÎÎÓ°Â²Ä¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥¯¥¦¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨¡¦318¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡£20Ç¯¤Ë¤Ï32ËÜÎÝÂÇ¡¢99ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ç¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¦232¡¢410ÆÀÅÀ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡¦328¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ÇÂÇÀþ¶¯²½¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Î¼çË¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£²áµî¤Ë¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ÂÇÅÀ²¦¤â³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤òÆÀ¤Æ¡Ö±Ô°Õ¡¢Æü¡¹¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¡×¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¤ÏÂæÏÑÂåÉ½¤Î4ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²£»³¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î±¦ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ËÆÃÂç¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿ÂæÏÑµå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿Âç·¿Êä¶¯¡£19Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¡¢¹¶·â¿Ø¤Î¶¯²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£