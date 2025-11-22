日経225先物：22日2時＝変わらず、4万8780円
22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万8780円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万8625.88円に対しては154.12円高。出来高は1万5215枚となっている。
TOPIX先物期近は3304.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48780 +0 15215
日経225mini 48785 +5 376834
TOPIX先物 3304.5 +3.5 18139
JPX日経400先物 29750 +5 844
グロース指数先物 676 +1 1398
東証REIT指数先物 2006 +11.5 3
株探ニュース
