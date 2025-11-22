　22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比変わらずの4万8780円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万8625.88円に対しては154.12円高。出来高は1万5215枚となっている。

　TOPIX先物期近は3304.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.77ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48780　　　　　　+0　　　 15215
日経225mini 　　　　　　 48785　　　　　　+5　　　376834
TOPIX先物 　　　　　　　3304.5　　　　　+3.5　　　 18139
JPX日経400先物　　　　　 29750　　　　　　+5　　　　 844
グロース指数先物　　　　　 676　　　　　　+1　　　　1398
東証REIT指数先物　　　　　2006　　　　 +11.5　　　　　 3

