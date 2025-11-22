東京・赤坂の雑居ビルで、音楽ライブに出演予定だった４０歳代の女性が男に刃物で刺された事件で、警視庁は２２日、陸上自衛隊朝霞駐屯地所属の２等陸曹、大津陽一郎容疑者（４３）（東京都練馬区土支田）を殺人未遂容疑で逮捕した。

「私はやっていません」と容疑を否認している。

発表によると、大津容疑者は１６日午前１０時半頃、港区赤坂のビル地下１階のライブハウス前で、女性の左脇腹と左手を刃物で刺して殺害しようとした疑い。女性は刺し傷が内臓に達する重傷を負った。

大津容疑者は逮捕前の任意の調べに「女性とは知り合いだがトラブルはなかった。当日は仕事が休みだったが朝から昼まで職場にいて、そのあと帰宅した」と話したという。

同庁が防犯カメラ映像をたどる「リレー捜査」を行ったところ、大津容疑者とみられる男が事件の約２時間半前から現場付近をうろつく様子や、女性の後を追ってビルに入る様子が映っていた。

男は事件後、自転車で北西方向に逃走。約１時間半後の同日正午頃に現場から約２０キロ離れた同駐屯地の敷地内に入る姿も確認された。

襲撃時は靴にカバーをしていたほか、逃走時は上着を着替えていたといい、同庁は計画的に女性を襲ったとみている。