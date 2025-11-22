12歳のタイ国籍の少女が東京都内の店で性的な接客をさせられていた事件を受け、政策提言を考える集会が開かれました。

集会では、新宿・歌舞伎町で相談活動を行う一般社団法人Colaboの仁藤夢乃さんが「相談してくる子には11歳12歳もいる。彼女たちの背景には虐待、貧困や知的障害など様々な事情がある。彼らが性産業にいかなくていいようにすることが必要だ」などと述べました。

そして、性産業で働いていた少女や女性の発言が上映され、「私も周りには話していない。あなたの身近にも性売買を経験した女性がいるし、それより多くの買春経験がある男性が身近にいる。女性が困窮したときに体を売らせる社会でありそれを望んでいる男性たちがたくさんいる」などと訴えました。

仁藤さんや弁護士らは、いま必要なのは「包括的な人身取引禁止法」だと強調しました。具体的には性を売る女性の取り締まりや買う側の罰則強化だけでは解決しないとした上で、性産業の女性たちを人権侵害の被害者だとみなし、北欧や韓国のように、心身のケアと自立支援などを行うべきだとし、「性の売買は人権侵害だという認識を広めることが必要だ」と話していました。