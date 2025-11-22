今月16日、東京・港区赤坂のライブハウスの前で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件で、警視庁は先ほど、逃走していた43歳の自衛官の男を逮捕しました。

【写真を見る】「女性とは知り合いだがトラブルはない」逮捕前の任意の取り調べに 逃走していた自衛官の男（43）を殺人未遂の疑いで逮捕 東京・赤坂女性刺傷事件 警視庁

記者

「午前2時半すぎです。自衛官の男を乗せたとみられる車が赤坂署に入っていきます」

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、東京・練馬区の陸上自衛隊朝霞駐屯地に勤務する自衛官・大津陽一郎容疑者（43）です。

大津容疑者は今月16日午前10時半ごろ、港区赤坂のビル地下1階にあるライブハウスの前で40代の女性の左わき腹や左の手のひらを刃物で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、警視庁は防犯カメラ映像のリレー捜査などで、自転車で逃走する男の逃走経路を追いかけ、朝霞駐屯地に勤務する自衛官の大津容疑者と特定、事件発生から7日目となったきょう、逮捕したということです。

大津容疑者と女性は知人関係にあるということです。

女性は事件当日の今月16日、現場となったライブハウスでイベントに出演する予定でした。

女性は別の知人男性と現場のビル近くまで一緒に来た後、地下1階のライブハウスの前で1人で待っていたところを襲われたことがわかっています。

女性は傷が内臓まで達する重傷で、現在も治療を受けていますが、生命の危機は脱したということです。

大津容疑者は黒のキャップ帽をかぶり、黒の上着にマスク姿で、現場から港区青山方面に自転車で逃走。事件のおよそ20分後には新宿区内まで逃走していたということです。新宿区早稲田の近くで、さらに北西へと向きを変え、練馬区の光が丘付近を通過。そして、勤務地の陸上自衛隊朝霞駐屯地近くまで逃走したとみられます。

直線でおよそ17キロを自転車で逃走したとみられています。

大津容疑者は犯行の直前に手袋をはめたり、靴にビニール袋をかぶせたりしていたほか、現場周辺で白っぽい靴に履き替えていましたが、犯行を終えて逃走中、新宿区内に入った後、元々履いていた模様入りの靴に再び履き替えたとみられています。

ライブハウスの関係者は女性について、およそ10年前から年に1回程度、イベントに出演していたと話しているということです。

大津容疑者は逮捕前の任意の取り調べに「女性とは知り合いだが、トラブルはない。当日、仕事は休みだったが、朝から昼ごろまで職場にいて、その後、帰宅した」と話し、逮捕後には、「私はやっていない」と容疑を否認しています。

警視庁は大津容疑者が計画的に女性を襲撃したとみて、21日午後7時前から大津容疑者の自宅を家宅捜索し、逃走に使ったとみられる自転車を押収していて、事件のいきさつや動機を詳しく調べています。