NY株式21日（NY時間11:07）（日本時間01:07）
ダウ平均　　　45900.28（+148.02　+0.32%）
ナスダック　　　21976.83（-101.22　-0.45%）
CME日経平均先物　48380（大証終比：-400　-0.83%）

欧州株式21日GMT16:07
英FT100　 9530.78（+3.13　+0.03%）
独DAX　 23073.50（-205.35　-0.88%）
仏CAC40　 7971.11（-9.96　-0.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.497（-0.036）
10年債　 　4.058（-0.027）
30年債　 　4.713（-0.010）
期待インフレ率　 　2.246（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.690（-0.026）
英　国　　4.534（-0.052）
カナダ　　3.202（-0.021）
豪　州　　4.462（-0.005）
日　本　　1.772（-0.045）

NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝57.50（-1.50　-2.54%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4069.30（+9.30　+0.23%）

ビットコイン（ドル）
82391.31（-4813.95　-5.52%）
（円建・参考値）
1290万0831円（-753768　-5.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ