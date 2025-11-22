ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１４８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間11:07）（日本時間01:07）
ダウ平均 45900.28（+148.02 +0.32%）
ナスダック 21976.83（-101.22 -0.45%）
CME日経平均先物 48380（大証終比：-400 -0.83%）
欧州株式21日GMT16:07
英FT100 9530.78（+3.13 +0.03%）
独DAX 23073.50（-205.35 -0.88%）
仏CAC40 7971.11（-9.96 -0.12%）
米国債利回り
2年債 3.497（-0.036）
10年債 4.058（-0.027）
30年債 4.713（-0.010）
期待インフレ率 2.246（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.690（-0.026）
英 国 4.534（-0.052）
カナダ 3.202（-0.021）
豪 州 4.462（-0.005）
日 本 1.772（-0.045）
NY原油先物1 26月限（WTI）
1バレル＝57.50（-1.50 -2.54%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4069.30（+9.30 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
82391.31（-4813.95 -5.52%）
（円建・参考値）
1290万0831円（-753768 -5.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
