「プチプラで優秀な冬服」→【ワークマン】で発見！ 大人の味方♡「即戦力トップス」

デイリーにガシガシ着られそうな冬トップスをGETするなら【ワークマン】が狙い目かも。冬にぴったりな裏起毛素材を使用したクルーネックプルオーバーやワッフルTシャツが、まとめ買いもしやすいプチプラで展開されています。ワークマンらしい実用性へのこだわりポイントも詰まっているので、ぜひチェックしてみて！

気楽に手に取れるスウェット未満の裏起毛Tシャツ

【ワークマン】「レディーススムースウォームプルオーバー」\980（税込）

表面はなめらかな風合いのクルーネックトップスに裏起毛素材を組み合わせたシンプルな一着。スウェット未満の素材が気楽な日常着として使いやすいだけでなく、静電気軽減機能も施されているのがより手に取りたくなるポイントに。両サイドにはスマホやハンカチをサッと入れておくのに便利なポケットも付いています。

ナロースカートとも好相性な程よい長さの着丈

落ち着いた色合いの無地5色のほか、コーデのアクセントになるボーダー柄も2種類ラインナップ。程よく長さのある着丈はウエストや腰をカバーしやすく、すっきりとしたナロースカートや細身のパンツとも好相性。表面は素材の起毛感が抑えられているため、上からアウターを羽織った際にも干渉しにくいのが嬉しいポイントです。

上品さを損ねない裏起毛仕様のワッフルプルオーバー

【ワークマン】「レディースウォームワッフルクルーネック」\1,500（税込）

ふっくらとした凹凸感のあるワッフル素材がカジュアルながら、上品さも損ねないクルーネックトップス。「裏起毛でふわふわの着心地」（公式ECサイトより）に期待でき、1枚でもレイヤードピースとしても活躍が見込めます。カラーはパッと顔まわりを明るく見せてくれそうなベージュのほか、発色豊かなセージやピンクを含む全7色。

ワンツーでサマになる1枚は日常にもレジャーにも

ワッフル生地の凹凸のおかげで、シンプルなボトムスとのワンツースタイルでものっぺりと見えにくいのが魅力。ラフになりすぎないデザインは日常着としてはもちろん、冬場のレジャーシーンでも重宝しそうです。キュッと絞られた袖口は家事をする際にも手元の邪魔をしにくく、サイドのポケットに小物を収納できるという細やかな機能性もワークマンらしさが光ります。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ