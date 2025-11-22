「めちゃコミ」、人気作品が日替わり24時間限定で全話無料で読めるキャンペーンを開催
アムタスは、電子コミック配信サービス「めちゃコミック(めちゃコミ)」にて開催中の「19周年記念」キャンペーンの一環として、様々な人気作品を日替わり24時間限定で、全話無料で読めるキャンペーンを11月21日(金)10:00〜11月25日(火)9:59の期間、開催している。
今回のキャンペーンでは、めちゃコミック(WEB・アプリ)において、キャンペーン期間中は1日ごとに替わる対象作品の全話を24時間限定で、無料で読むことができる。なお、めちゃコミックのWEB版においては、全話を無料で読むにはログインまたは会員登録(無料)が必要となる。
■『京都寺町三条のホームズ(コミック版)』
＜全話無料スケジュール＞
11月21日(金)10:00 〜 11月22日(土)9:59
(C)秋月壱葉・望月麻衣/双葉社
[■『モンキーピーク』(https://mechacomic.jp/books/102087)
＜全話無料スケジュール＞
11月22日(土)10:00 〜 11月23日(日)9:59
(C)志名坂高次・粂田晃弘/日本文芸社
■『王様ランキング』
＜全話無料スケジュール＞
11月23日(日)10:00 〜 11月24日(月)9:59
(C)十日草輔/クロスフォリオ出版
■『終末のワルキューレ』
＜全話無料スケジュール＞
11月24日(月)10:00 〜 11月25日(火)9:59
(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス
また、期間内に対象のポイントプラスコースにてポイントを購入すると、最大で通常の2倍のボーナスポイントがプレゼントされるキャンペーンを開催。本キャンペーンは、必要なときに必要な分だけポイントを購入できる「ポイントプラス」にて実施される。購入コースにより異なるが、期間中は最大で通常の2倍のボーナスポイントがプレゼントされる。
