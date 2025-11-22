【今日の献立】2025年11月22日(土)「ささ身と秋野菜のゴマみそ炒め」
キノコやレンコンなど旬の食材を使った主菜に、土鍋で炊き上げる炊き込みご飯。秋の味覚をお楽しみください。
【主菜】ささ身と秋野菜のゴマみそ炒め
練りゴマ+みそを組合せて、ささ身や根菜をこっくり深い味わいに仕上げます。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：437Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）鶏ささ身 3本 レンコン 5~6cm
サツマイモ (小)1/2本 カブ (中)1~2個
キクラゲ (乾)4g
白ネギ 10cm
ゴマ油 大さじ1
＜調味料＞
練り白ゴマ 大さじ2
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
酒 大さじ1
きび砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
みそ 大さじ1
水 大さじ2
クコの実 少々
【下準備】鶏ささ身は削ぎ切りにする。レンコンは皮をむいて乱切りにし、耐熱容器に入れてラップをかけ、電子レンジで2分加熱する。
©Eレシピ
サツマイモは皮付きのままきれいに水洗いして乱切りにし、水につけてアクを抜く。耐熱容器に入れてラップをかけ、電子レンジで3分加熱する。
©Eレシピ
電子レンジであらかじめ加熱することで、調理時間を短縮できます。
キクラゲとクコの実はそれぞれ水につけてもどす。キクラゲは大きいようなら食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
カブは皮をむき、6〜8つのくし切りにする。白ネギは斜めに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、カブを入れて両面を焼き、鶏ささ身を加えて炒める。
©Eレシピ
2. 鶏ささ身の表面の色が変わったら、キクラゲ、レンコン、サツマイモを加え、さらに炒める。
©Eレシピ
3. (2)に白ネギと＜調味料＞を加え、炒め合わせる。器に盛り、クコの実を散らす。
©Eレシピ
【主食】キノコの土鍋炊き込みご飯
土鍋で炊くご飯は、炊いているときから美味しさが伝わります。かつお節+キノコでだしを引かなくても旨み充分。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：457Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）お米 1.5合
シメジ 1/2パック マイタケ 1/2パック かつお節 (小パック)1袋
水 300ml
しょうゆ 大さじ2
みりん 大さじ2
ユズ皮 (せん切り)少々
【下準備】お米は水洗いして30〜60分程度浸水し、炊く前にザルに上げる。
©Eレシピ
お米を浸水する時間は調理時間に含みません。
シメジとマイタケは石づきを切り落とし、小房に分ける。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 小さ目の土鍋にお米を入れて＜調味料＞を加え、シメジとマイタケを全面に広げ、蓋をする。
©Eレシピ
2. 10〜12分程度強火にかけ、沸騰したら中火〜弱火に下げて7〜9分、水分がなくなるまで加熱し、火を止める。10分程度蒸らし、ユズ皮を散らす。
©Eレシピ
火加減が強すぎると、お米が炊ける前に水分がなくなります。その場合は、水を少しずつ足してください。
【スープ・汁】豆腐と豆苗のみそ汁
豆腐も豆苗も温める程度でOK。煮過ぎないで、豆苗のシャキシャキ感を楽しみましょう。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）絹ごし豆腐 1/3丁
豆苗 1/2パック だし汁 400ml
みそ 大さじ2
【下準備】絹ごし豆腐は1cm角に切る。豆苗は根を切り落とし、長さを3等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、豆苗を入れてひと煮たちしたら火を弱め、絹ごし豆腐を加える。
©Eレシピ
2. みそを溶き入れ、沸騰しないように加熱したら火を止め、器に注ぐ。
©Eレシピ