¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¹ÃæÃÒ¼Ó°á¡¡ÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤Ç£³Ãå³ÎÊÝ¡Ö¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤¿¡£°¤¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡¥¸¥å¥¨¥ë¥»¥Ö¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£±Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹ÃæÃÒ¼Ó°á¡Ê£´£¶¡áÅìµþ¡Ë¤Î£³ÆüÌÜ¤Ï£´£Ò£¶¹æÄú£±Áö¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ï£µÈÖ¼êÁè¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÔÁ³¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È£²¼þ£±£Í¤È£³¼þ£±£Í¤Î³°¥Þ¥¤Ï¢È¯¤Ç£²Äú¤òÈ´¤µî¤ê¡¢£³Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ï£¶¹æÄú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ãå¤â¼è¤ì¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤â°¤¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££´ÆüÌÜ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¸«¤Ê¤¬¤é¤É¤Ã¤Á¤Î¥Ú¥é¤Ç¤¤¤¯¤«¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ü½é¤á¤ÎÁ°Àá¡¦Â¿ËàÀî£µÆüÌÜ¤ËÄËº¨¤Î£Æ¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£´ü¤ÏÄ¹¤¤È¾Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÌµÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¾¡Éé¶î¤±¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£