日向坂46小坂菜緒、実は初めてだった全国ツアー座長 金村美玖と務めあげ「メンバーの笑顔が見られてすっごく幸せ」
アイドルグループ・日向坂46が21日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で、日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」最終公演を開催。二期生〜五期生までの新生・日向坂46として臨んだ初めての全国ツアーが大団円を迎えた。アンコールでは、今回金村美玖とともにWとして座長を務めあげた小坂菜緒が、ツアーへの思いを語る場面があった。
【ライブ写真29点】こんなことも!?さまざまな挑戦を見せたメンバーたち
アンコール最後の楽曲を前にしたMCでは、グループ最多のセンター作を持つ小坂が、「8年間活動を続けて来て、自分がセンターの楽曲でツアーを回るっていうのが実は初めてで。初めて立ち向かうものがすごく多かった。特に二期生は、グループが新しくなって1番上の代になって、グループを引っ張っていかなきゃいけないっていう役割の中、金村と一緒に今回こうやってセンター楽曲、そしてこのツアーを一緒に引っ張ってやってきて、自分の力不足に改めて気づけたところもあった。自分の中で新しい発見にもなった」と打ち明ける。
続けて「このツアーを通してメンバーみんなの笑顔を見れたことが個人的にはすっごく幸せで。みんなが笑顔でいてくれたから、もっとみんなのことを引っ張っていかなきゃと思えたし、このツアーを最高のものにしなきゃいけないなと思いました。おひさま（日向坂46のファン）のみなさんへ笑顔を届けることを通して、メンバーもみんな笑顔になっていた」と、ツアー期間を回顧。
最後には「このツアーを通してメンバーのいいところもたくさん知れたし、おひさまの皆さんの笑顔もたくさん見れたし。本当に素敵な 2ヶ月間だったなって思ってます。本当にありがとうございます。ご覧になった皆さんに少しでも元気を届けられてたらなと思います」とまっすぐ伝えた。
