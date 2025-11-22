「ブラックフライデー商戦」に大手スーパーも続々参入…日本でも“ショッピング文化”として広がりへ

日本の大手スーパーも続々と参戦。

「ブラックフライデー商戦」がますます過熱しています。

クリスマスまで約1カ月。

大手ネット通販サイト「アマゾン」が、24日から本格スタートするブラックフライデーセールを前にイベントを開催。

物価高の中、お米などの食品からゲーム機器、さらにはエステなど、体験を売りにした商品まで。

会場には、セールの対象となる300万点を超える商品の中から、えりすぐりの注目商品250点以上を展示。

QRコードを読み込めば商品ページが表示され、購入も可能です。

来場客からは「アマゾンは基本ネットで買うものなので、こうやって実物が見られるのはいい」「なるべく日用品とかは節約して、旅行とかでお金をたっぷり使えるようにしていけたら」といった声が聞かれました。

アマゾンジャパン・鈴木浩司さん：

節約の意識が非常に高まっているので、なぜその商品を買うのかという目的を、きちんと客の中で整理して選択しているところが傾向。結果として（購入）体験につながっていくというところがあるのでは。

イトーヨーカドーなど大手スーパーも、ブラックフライデーに力を入れます。

お魚やお肉などが、最大5割引きで販売されています。

イオンも半額商品を2024年より2.5倍に増やすなど、セールをスタートしています。

アメリカ発祥の大規模なセールイベント「ブラックフライデー」。

日本でも“一大ショッピング文化”として今後も広がりを見せそうです。