ミシガン大指数を受けてドル円に売り加速 インフレ期待が低下＝ＮＹ為替 ミシガン大指数を受けてドル円に売り加速 インフレ期待が低下＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

日本時間０時に発表になった１１月分のミシガン大消費者信頼感指数の確報値を受けて、ドル円は下げ足を速めている。一時１５６円台前半まで下落する動き。



全体指数は速報値から上方修正されたものの、インフレ期待が下方修正されており、１年先で４．５％、５－１０年で３．４％に下方修正されている。



ドル円は前日までの上昇から、本日は戻り売りが優勢となる中、弱い材料に敏感になっている模様。



＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）00:00

結果 51.0

予想 50.3 前回 50.3



・1年先のインフレ期待

結果 4.5%

予想 4.7% 前回 4.7%



・5-10年先のインフレ期待

結果 3.4%

予想 3.6% 前回 3.6%



USD/JPY 156.47 EUR/JPY 180.11

GBP/JPY 204.78 AUD/JPY 100.70



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト