　日本時間０時に発表になった１１月分のミシガン大消費者信頼感指数の確報値を受けて、ドル円は下げ足を速めている。一時１５６円台前半まで下落する動き。

　全体指数は速報値から上方修正されたものの、インフレ期待が下方修正されており、１年先で４．５％、５－１０年で３．４％に下方修正されている。

　ドル円は前日までの上昇から、本日は戻り売りが優勢となる中、弱い材料に敏感になっている模様。

＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）00:00
結果　51.0
予想　50.3　前回　50.3

・1年先のインフレ期待
結果　4.5%
予想　4.7%　前回　4.7%

・5-10年先のインフレ期待
結果　3.4%
予想　3.6%　前回　3.6%

USD/JPY　156.47　EUR/JPY　180.11
GBP/JPY　204.78　AUD/JPY　100.70

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美