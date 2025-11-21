『ウルトラギャラクシー大怪獣バトル』SMPに「キングジョーブラック」が登場
バンダイは、『ウルトラギャラクシー大怪獣バトル』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 宇宙ロボット キングジョーブラック【プレミアムバンダイ限定】」(7,997円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 宇宙ロボット キングジョーブラック【プレミアムバンダイ限定】」(7,997円)
『ウルトラギャラクシー大怪獣バトル』から宇宙ロボット「キングジョーブラック」がSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] で登場。
「SMP 宇宙ロボット キングジョー」をベースにしつつも、情報量が格段に増加。より迫力が際立つようにブラッシュアップされている。
宇宙船4機の分離状態への変形合体ギミックはもちろん再現。宇宙船の浮遊を再現できる台座、ペダン星人の円盤を引き続き収録しつつ、「SMP 宇宙ロボット キングジョー」に組み合わせることができる「大型船」を全長160mmの超特大ボリュームにて立体化。『ウルトラセブン』の世界観を再現可することができる。
(C)円谷プロ
