¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡Û¿åÃ«Íý¿Í¡¡Í½Áª£·°ÌÆÍÇË¤Çµ¡ÎÏ¤Ë¤â¼«¿®¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÁ´Éô¤¬¥È¥Ã¥×µé¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó¶âÊö³«Àß£²£±¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£²£±Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¤·¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿åÃ«Íý¿Í¡Ê£²£³¡á¹áÀî¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£·£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤È¤·¤ÆÆÀÅÀÎ¨£·¡¦£µ£°¤Î£·°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£¶Áö¤·¤Æ£µ¡¢£¶Ãå¤Ï¤Ê¤¯£²¡¢£²¡¢£´¡¢£³¡¢£±¡¢£²Ãå¤Î¹ÒÀ×¤À¡£
¡¡¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£±£·¹æµ¡¤Ïµ¡Î¨£´£¶¡ó¤ò¸Ø¤ë¾å°Ìµ¡¤Î°ì¤Ä¡£½øÈ×¤«¤é½®Â¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÁ´Éô¤¬¥È¥Ã¥×µé¤À¤È»×¤¦¡£ºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¹¥´¶¿¨¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¿¤Ó¤·¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¾å°Ì¤Î½®Â¤Ç¤â¤Þ¤À¥Ñ¥ï¡¼¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¼°Ò¤À¡£
¡¡£±£±£Ò¤Î¿Ê½ÐÀï¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼Â·¤¤°ìÈÖ¤Î·ãÀï¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµ¡ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¤¤¤¶âÅÄÍ¡¤òÆþ¤ì¤Æ£³¥³¡¼¥¹¤«¤é°ìÈ¯Êü¤Ã¤ÆàÇÈÍðá¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£