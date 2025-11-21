よくもぬけぬけと、、、！元義母「ご両親、亡くなったんでしょ？ だったら」『耳を疑うお願い』に激怒

筆者の友人・Kから聞いた元義母とのバトルです。Kは結婚して10年。夫の浮気に何度も悩まされてきました。話し合っても一向に浮気癖が治らなかったため、離婚を決意し、息子と一緒に実家へ戻ることにしました。しかしある日、両親が飲酒運転の車に巻き込まれてしまったのです。Kが両親を一度に失ったショックから抜け出せずにいると……。

「たくさん保険金が入ったんじゃない？」

あまりにもだらしがない元夫の尻ぬぐいのため、元嫁にお金を借りにくる元義母の行動には言葉を失います。しかも、保険金を当てにしていたなんて許せません。どうかこの経験が、これからのKさんの人生にとって糧となりますように、と願わずにはいられないエピソードでした。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

