上海市で開かれた第９１回中国国際医療機器博覧会（ＣＭＥＦ）で、コンピューター断層撮影（ＣＴ）装置を見学する来場者。（４月８日撮影、上海＝新華社記者／方竽）

【新華社北京11月21日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第10回は「予防・診療・リハビリ・健康管理の全過程サービス」。

▽「提案」の原文

医療機関の機能配置の最適化を図り、基層医療・衛生サービス強化プロジェクトを推進し、国民健康のデジタル化・スマート化を進める。慢性疾患の総合的な予防・管理を強化し、予防・診療・リハビリ・健康管理の全過程サービスを発展させる。急救救命、血液供給、緊急対応の体制を全面的に強化する。

▽用語解説

すべての人が必要とする、質が高く、負担可能で、継続性のある予防・診療・リハビリ・健康管理サービスを確実に受けられるようにすることを指す。重点は、診療と予防の連携・融合を強化し、社会全体での取り組みを進めるとともに、分散的なサービス資源を統合することにある。さらに、通院前の健康管理、院内での診断・治療、退院後の保健・リハビリをカバーする全過程の健康サービスモデルを構築し、疾病の発生から回復までの連続的な管理・介入を推進することで、早期の予防・診察・治療・回復の実現を図る。