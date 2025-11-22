■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第6戦 フィンランド大会（日本時間21日、ヘルシンキ）

男子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、NHK杯を制した鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）はジャンプの転倒が響き、88.16点の3位スタート。

アダム・シャオ イム ファ（24、フランス）が92.50点で首位発進。スティーブン・ゴゴレフ（20、カナダ）が89.35点で2位に入り、日本勢は山本草太（25、MIXI）が81.09点で7位スタートとなった。

最終滑走の鍵山は、冒頭の4回転−3回転の連続トウループを決めると、GOE（出来栄え点）も3点台。勢いに乗りたいところだったが、単独の4回転サルコウで転倒してしまい、後半のトリプルアクセルも着氷でバランスを崩した。終盤は軽快な曲調に合わせたスピン、ステップでレベル4を獲得したが、ジャンプのミスが響き得点が伸びず。NHK杯の98.58点から10点近く落ちるも、首位と4.34点差でフリーで逆転優勝を狙う。

【男子シングルSP結果】

1）アダム・シャオ イム ファ 92.50点

2）スティーブン・ゴゴレフ 89.35点

3）鍵山優真 88.16点

7）山本草太 81.09点

