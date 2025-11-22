◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）シリーズ第６戦 フィンランディア杯 第１日（２１日、ヘルシンキ）

男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ＧＰ第４戦のＮＨＫ杯（大阪）を制した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、８８・１６点で３位。ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出が決まる表彰台圏内で、２２日のフリーへ進んだ。山本草太（ＭＩＸＩ）は８１・０９点で７位だった。

ＳＰ最終滑走で臨んだ鍵山は、冒頭に４回転―３回転トウループを着氷。ただ続く４回転サルコーで転倒、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も着氷が乱れ、ジャンプで精彩を欠いた。山本は、冒頭に４回転―３回転トウループを着氷。その後サルコーが３回転に、後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）では手をつき得点が伸びず。７位でフリーへ進んだ。

男子日本勢は、第２戦の中国杯をＶ、ＮＨＫ杯で２位に入った佐藤駿（エームサービス・明大）が、すでにファイナル進出を決めている。１位はアダム・シャオイムファ（フランス）が９２・５０点、２位にステファン・ゴゴレフ（カナダ）が８９・３５点で続き、鍵山は逆転Ｖに挑む。