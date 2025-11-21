Ë»¤·¤¤Ä«¤ÎÌ£Êý¡ª¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄ«¿©5Áª
ÄêÈÖ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤ÇÄ«¤´¤Ï¤ó¡ª
Ä«¿©¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»È¤Ã¤¿Ä«¿©¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë°Ê³°¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬¤¢¤ê¡¢°ìË¼Çã¤Ã¤Æ¤âË°¤¤º¤Ë¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥·¥Ê¥â¥ó¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¥È¡¼¥¹¥È
¥Á¡¼¥º¤Î±öµ¤¤È¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¹ç¤¦
¼ê¤¬±ø¤ì¤º¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥í¡¼¥ë¥µ¥ó¥É
¤Þ¤¼¤Æ6Ê¬¤Ç´°À®¡ª¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥³¡¼¥ó
3¤Ä¤ÎºàÎÁ¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¾ø¤·¥Ñ¥ó
Í¾¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤Î³èÍÑ¤Ë¤â
¥Ñ¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥È¡¼¥¹¥È¤«¤é¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òº®¤¼¤Æºî¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤µ¤ä¹á¤ê¤¬³è¤¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·Ë°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤¬Í¾¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊTEXT¡§É©Ï©»Ò¡Ë