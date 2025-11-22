¿·²Ú¼Ò¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢Êó¹ð½ñ¡Ö¿·»þÂå¤Î¸©°è·ÐºÑ³Ø¡×¤òÈ¯É½
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîµþ11·î21Æü¡Û¿·²Ú¼Ò¹ñ²È¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ï21Æü¡¢¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯¡Ø°ìÂÓ°ìÏ©¡Ù¹ñºÝ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¶¨ÎÏ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ç¡¢Êó¹ð½ñ¡Ö¿·»þÂå¤Î¸©°è·ÐºÑ³Ø¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Ê»¤»¤Æ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼°¸½Âå²½¤Î´ðÁÃÃ±°Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸©°è¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë·ÐºÑ»×ÁÛ¤Î²¼¡¢¸©°è·ÐºÑ¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤òÏÀ¤¸¤¿¡£¿·»þÂå¤Î¸©°è·ÐºÑ³Ø¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¼çµÁÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø¤ò´ðÁÃ¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ³Ø¡¢³«È¯·ÐºÑ³Ø¡¢ÅÔ»Ô·ÐºÑ³Ø¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¸©°è·ÐºÑ¤Î·úÀß¡¦È¯Å¸¤Î¼ÂÁ©¤òÁí³ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃÎ¼±ÂÎ·Ï¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·»þÂå¤Î¸©°è·ÐºÑ³Ø¤Ï½¬¶áÊ¿·ÐºÑ»×ÁÛ¤Î¸¦µæ¤È²ò¼á¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂçÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÁÅý»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¡¢¿·¶½»º¶È¤Î³«Âó¡¢ÇÀ¶È¤Î»º¶È²½¡¢À¸ÂÖ»ñ¸»¤Î²ÁÃÍÅ¾´¹¡¢Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¤ÎÍ»¹ç¡¢ÅìÀ¾¶¨ÎÏ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÈ¯Å¸¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼ÂÁ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ³Ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£¸©°è¤ÏÂè15¼¡5¥«Ç¯µ¬²è´ü¡Ê2026¡Á30Ç¯¡Ë¤Î½ÅÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ÏÃæ¹ñÁ´ÂÎ¤Î¸½Âå²½¶¯¹ñ¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤ÏÁ´Ê¸Ìó2Ëü6Àé»ú¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£