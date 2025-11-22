The Right Lightが、デビュー曲「YES」を本日11月22日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

（参考：Snow Man×PUMA、9人が揃うことで発揮される魅力とは？ “個”の活躍と共に増していくチーム力の本質）

同楽曲は、Galileo Galileiの尾崎雄貴（Vo/Gt）が作詞作曲を担当。全体を通して〈YES YES〉というフレーズが繰り返し使われ、グループのコンセプトである“全肯定”をテーマにした歌詞になっており、The Right Lightのフレッシュな歌声で表現されている。

グループ初となるMVは、一度聴いたらクセになるグルーブ感満載の楽曲にのせて、カラフルでポップな映像美を展開。平均年齢16歳の彼らにしか出せないフレッシュな表情や、キャッチーで踊りたくなるような振付も披露している。リーダーの松瀬太虹は「12月13日（土）のLIVEでは、ぜひみなさんと一緒に踊って盛り上がりたい」とコメントした。

なおThe Right Lightは、12月13日にSHIBUYA CLUB QUATTROにてデビューライブ『YES』を開催。チケットは、各プレイガイドにて本日11月22日20時より一般発売を開始した。詳細はThe Right Lightのオフィシャルサイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）